Giuntoli alla Juventus: subito lo scambio con il Napoli

La Juventus può affidare a Giuntoli la direzione sportiva: il dirigente potrebbe portarsi il pupillo con lo scambio

In Europa e in Italia c’è grande fermento per alcune rivoluzioni necessarie. Come è noto due big come Juventus e Inter stanno seriamente faticando a trovare un percorso definito e costante per quanto riguarda prestazioni e risultati.

La Juventus soprattutto ha bisogno di rinnovare e rinfrescare non solamente alcuni ruoli della rosa, ma anche certe posizioni dirigenziali, su tutte quella del direttore sportivo. Uno dei nomi più gettonati è quello di Giuntoli, attuale ds del Napoli e artefice di numerosi colpo tra i quali Kvaratskhelia, Oshimen e molti altri ancora. La Juventus è stata additata per aver condotto un mercato poco funzionale e lungimirante, cosa in cui Giuntoli invece sarebbe più che preparato. La notizia più importante però sarebbe quello di uno scambio immediato tra la Juventus e il Napoli, qualora Giuntoli arrivasse a Torino.

Giuntoli alla Juve: già pronto uno scambio

Il primo affare dell’eventuale “era” Giuntoli potrebbe essere quello tra Anguissa e McKennie. Ventisei anni il primo e ventiquattro il secondo, sono valutati entrambi circa 30 milioni (lo statunitense poco meno) e lo scambio sarebbe possibile senza grandi esborsi economici da parte della Juventus. Il Napoli è forte di un contratto in scadenza nel 2026, ma Giuntoli tiene particolarmente al giocatore perché è una sua scoperta e tenterebbe di portarlo a Torino. C’è da dire che tra i due centrocampisti il più scontento è sicuramente Weston McKennie il quale, oltre a vivere un momentaccio con la Juventus a livello generale, non sta brillando certo in prestazioni.

Anguissa al contrario sta contribuendo fortemente all’eccellente avvio di stagione del Napoli di Spalletti primo in classifica. Pertanto se, come riportato da TuttoSport, Giuntoli dovesse sbarcare a Torino l’unica chiave per far sì che lo scambio avvenga potrebbe essere proprio il DS nato a Firenze. La Juventus comunque si sta guardando intorno per trovare un direttore sportivo in grado di attuare un progetto a lungo termine e funzionale a risultati costanti e di un certo livello.