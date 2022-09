Lascia l’Inter a zero: tris di club in Italia pronti a prenderlo

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, è in scadenza di contratto al termine della stagione: le ultimissime notizie di calciomercato sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi si avvicina alla sfida di sabato sera contro la Roma di Josè Mourinho, un match cruciale per quello che sarà il futuro della stagione nerazzurra se consideriamo i risultati ottenuti finora dalla Beneamata.

Lo score è infatti avvilente per l’Inter 2.0 dell’ex allenatore della Lazio con tre sconfitte già accumulate in appena sette giornate di Serie A. L’ultima è arrivata ad Udine contro l’Udinese di Andrea Sottil. Un 3-1 pesantissimo per i nerazzurri che devono invertire subito la rotta se vogliono continuare ad inseguire l’obiettivo Scudetto e vendicarsi del finale di stagione dell’ultimo anno, che ha visto trionfare i cugini del Milan di Stefano Pioli in una volata culminata all’ultima giornata con la vittoria a Sassuolo dei rossoneri e il ritorno al tricolore dopo ben 11 anni dall’ultima volta.

Fra i protagonisti in negativo delle ultime uscite dell’Inter, soprattutto per i tifosi della Beneamata, c’è senza dubbio Roberto Gagliardini. Il classe 1994, subentrato l’altra domenica al posto di Mkhitaryan alla mezz’ora a causa dell’ammonizione dell’armeno, non sembra girare in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione all’Inter considerando il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Alla finestra c’è un futuro, in ottica calciomercato, ancora in Serie A, con tre club che potrebbero spingere per il suo ingaggio: andiamo a scoprire di che squadre si tratta.

Calciomercato Inter, Gagliardini in uscita: ecco il suo futuro

All’orizzonte, per Roberto Gagliardini, ci sarebbero tre club di buon livello del campionato italiano di Serie A: stiamo parlando del Torino di Ivan Juric, dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini e del Sassuolo di Alessio Dionisi. Tutte e tre le squadre avrebbero interesse nell’ingaggiare il forte centrocampista dell’Inter il cui unico nodo sarebbe legato ad un pesante ingaggio, magari da limare con un contratto più lungo o con l’inserimento di più bonus.