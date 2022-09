Il Milan cede Bennacer: lo scambio che rovina i piani della Juve

Inizio stagionale da urlo per Ismael Bennacer, che ha conquistato la titolarità nel centrocampo del Milan: Juve beffata

Continua il lavoro del Milan in ottica futura tra acquisti e cessioni da urlo. In questo modo la dirigenza rossonera potrebbe anche pensare anche all’addio del centrocampista algerino, Ismael Bennacer, per uno scambio da urlo in Premier League.

La Juventus sarebbe beffata visto che era molto interessata al giocatore algerino, che ha conquistato la titolarità con Stefano Pioli dopo un’annata di transizione. In questo modo il maxi scambio potrebbe essere con il Chelsea con il forte interessamento di Jorginho più una parte in cash.

Il centrocampista italo-brasiliano è sempre più vicino all’addio al Chelsea con il suo contratto in scadenza nel giugno 2023. Un’idea suggestiva in ottica futura per arrivare ad accontentare tutte le parti coinvolte in vista della prossima stagione.

Milan, Bennacer verso l’addio: affare in vista

Arrivato dall’Empoli, Bennacer ha vissuto i primi tempi non ai suoi standard per poi sbocciare in questa stagione nel centrocampo al fianco di Tonali dopo anche l’addio di Kessie. Pioli ormai si fida delle sue qualità diventando così inamovibile in mediana: l’algerino ha disputato gare di assoluto valore in questo primo scorcio di stagione. Il Chelsea lo vorrebbe per rinforzare il centrocampo visto anche l’imminente addio di Jorginho, che potrebbe fare al caso del Milan. Un maxi scambio davvero con la Juventus che sarebbe tagliata fuori a sorpresa. Un’idea suggestiva in vista della prossima stagione con l’algerino sempre più al centro del progetto rossonero dopo un periodo altalenante.