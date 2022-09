Arteta piazza il colpo, affare da 35 milioni: Juve beffata

Il club londinese fa sul serio per il nuovo talento che viene dall’Est: Arteta mette sul piatto una cifra che taglia fuori la Juventus

Forse sarà l’effetto Kvaratskhelia, chi può dirlo. O forse semplicemente è strano che il giocatore non sia ancora approdato in uno dei 5 campionati top d’Europa. Sta di fatto che il talento 21enne dello Shakktar Donetsk sta facendo parlare di sè anche in Champions League. La differenza, non da poco, con lo straordinario talento del Napoli è che Mychajlo Mudryk vale già oltre 30 milioni di euro.

Il nuovo talento del calcio ucraino è stato già adocchiato, in Italia, dalla Juve. Il problema nell’affondare da subito il colpo con lo Shakhatr risiedeva nel fatto che il fantasista fosse, e sia, extracomunitario. Gli slot, nella rosa bianconera, sono già occupati: il club bianconero dovrebbe attendere per lo meno il prossimo giugno prima di intavolare una trattativa con la società ucraina. Nel frattempo però, un’altra big è piombata sul calciatore. Con le sonanti sterline provenienti da Londra.

Mudry, l’Arsenal affonda il colpo: Juve al palo

Come riferito dal portale inglese ‘Metro.co’, il classe 2001 è diventato l’obiettivo numero uno dei Gunners già per il mercato di gennaio. Lo Shakhtar ha lasciato intendere chiaramente che di fronte ad un’offerta congrua al valore del suo gioiello, lo stesso potrebbe esser lasciato libero già all’alba del nuovo anno. I 35 milioni messi sul piatto da Arteta dovrebbero essere un argomento più che convincente per le casse ucraine.

“Penso che ogni ragazzo sogni la Premier League. È difficile da dire, ma l’Arsenal è un’ottima squadra. Ottimo allenatore, mi piace il modo in cui giocano“. Parole e musica dello stesso Mudrik, intervistato sull’argomento qualche giorno fa. Con queste premesse, e con l’impegno economico con cui l’Arsenal intende impegnarsi, si spengono probabilmente le velleità bianconere per il ‘nuovo Kvara’.