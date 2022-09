Scaricato da Conte, Inter e Milan ne possono approfittare subito

Antonio Conte non lo fa giocare: il difensore del Tottenham torna di moda per Inter e Milan

Il Tottenham crolla in Champions League in casa dello Sporting e si conferma la maledizione europea per Antonio Conte.

Nella gara di ieri il tecnico pugliese non ha impiegato Japhet Tanganga che in questa ultima sessione di mercato è stato un nome molto chiacchierato. Diversi club italiani lo hanno messo nel mirino in questi ultimi mesi, in particolare Inter e Milan, senza, però, trovare mai l’accordo definitivo. Il difensore inglese classe ’99 non sta trovando spazio con Conte e, nonostante il contratto che lo lega agli Spurs fino al 2025, potrebbe lasciare Londra nella prossima sessione di mercato a gennaio.

Tanganga torna di moda: Inter e Milan in orbita

Tanganga continua ad essere nel mirino di Inter e Milan e, qualora non dovesse trovare spazio con Conte nei prossimi mesi, potrebbe avere il via libera per il trasferimento nella sessione di calciomercato invernale a gennaio. Il difensore lanciato al Tottenham da José Mourinho ha avuto una buona crescita in Inghilterra ma adesso Antonio Conte sembra avere altre idee. L’Inter ha trovato il difensore che Simone Inzaghi chiedeva, inserendo Acerbi nell’ultimo giorno di mercato. Anche il Milan si è rinforzato in quel reparto ma certamente un altro difensore centrale garantirebbe a Pioli una profondità di rosa necessaria per affrontare più competizioni. La situazione Tanganga continua ad essere calda e in fase di sviluppo.