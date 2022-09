L’Inter lo manda via a giugno: Marotta sceglie il rimpiazzo

Nell’Inter targata Simone Inzaghi c’è chi sta deludendo le aspettative all’interno della rosa: addio deciso la prossima estate e sostituto

L’Inter mostra segnali di ripresa significativi. Certo, ovviamente il Viktoria Plzen è un avversario sulla carta ampiamente alla portata della truppa targata Simone Inzaghi. Di conseguenza, era doveroso conquistare al secondo turno i primi tre punti in Champions League, dopo il netto ko subito per mano dell’inarrestabile Bayern Monaco (ieri uscito vincitore dallo scontro diretto col Barcellona).

È altrettanto vero, però, che il risultato è scontato solo quando lo si ha in tasca. Perciò, a prescindere, è giusto sottolineare i meriti di una squadra che non sottovaluta la rivale inferiore e rimane concentrata praticamente per tutti i 90 minuti di gioco e oltre. A maggior ragione considerando come la ‘Beneamata’ stia venendo fuori da un periodo abbastanza complicato, complice il calendario fitto e duro. Si aspettano comunque altri impegni più probanti, al fine di dare giudizi definitivi. Ma alcune riflessioni sulla rosa a disposizione sono già in atto. Se Dzeko dimostra di essere ancora un elemento prezioso nello scacchiere del mister piacentino, lo stesso non si può dire di Joaquin Correa, anzi. L’attaccante argentino, prelevato dalla Lazio l’estate scorsa per una cifra totale di 31 milioni di euro, continua a deludere le aspettative, rendendosi protagonista di prestazioni non all’altezza della causa nerazzurra.

Calciomercato Inter, Correa può partire la prossima estate: addio e sostituto

L’amministratore delegato Marotta, dal canto suo, starebbe già valutando una cessione del classe ’94, il cui prezzo si attesta intorno ai 20-25 milioni di euro. La ‘Beneamata’ vorrebbe cercare di vendere il calciatore all’estero, in modo da ricavare il più possibile – economicamente parlando – dalla partenza del ‘Tucu’. Nel caso lo scenario in questione divenisse realtà la prossima estate, il club lombardo sfrutterebbe il tesoretto generato dall’addio di Correa per acquistare una nuova pedina da aggiungere al pacchetto dei quattro attaccanti. Starà a Correa ora riconquistare la fiducia di tutti sul campo, dando prova del proprio valore.