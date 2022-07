Arteta fa un assist all’Inter: colpo a zero

L’Arsenal è vicino a rescindere il contratto di un calciatore in scadenza e l’Inter potrebbe pensare di approfittarne a determinate condizioni

Dopo aver clamorosamente perso il treno Champions, l’Arsenal è ripartito dagli acquisti di Gabriel Jesus e Zinchenko dal Manchester City. L’obiettivo di Arteta è quello di tornare sin da subito in carreggiata e cercare di acciuffare in qualche modo la massima competizione europea per club, oltre che arrivare più in fondo possibile in Europa League.

I Gunners, però, sono anche pronti a lasciar andare via chi non fa più parte del progetto. Per questo motivo, stando a quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, il direttore tecnico Edu Gaspar è in trattativa con Hector Bellerin per la risoluzione consensuale del contratto.

L’esterno spagnolo è in scadenza nel 2023 e pare intenzionato a lasciare la Premier League. L’Arsenal, dal canto suo, non si oppone e anzi sarebbe ben felice di risparmiare il suo stipendio. L’Inter ci ha provato già in passato, ma potrebbe tornare alla carica al verificarsi di una situazione.

Inter, per Bellerin dipende da Dumfries: occhio alla concorrenza

Per un giocatore come Bellerin, seppur a parametro zero, serve una cessione eccellente. La più indicata porta a Denzel Dumfries, che ricopre il medesimo ruolo. Al momento Marotta non è però stato accontentato economicamente con i 40 milioni cash richiesti, nè dal Bayern Monaco, nè dal Manchester United.

Inoltre c’è da stare attenti ad un’altra questione. Sempre secondo il quotidiano, Bellerin avrebbe già detto chiaramente di voler trasferirsi in Liga, al Betis Sevilla, squadra dove ha giocato in prestito nell’ultima stagione. Il terzino sarebbe addirittura disposto a rinunciare al suo ultimo anno di contratto pur di partire.

Certo è che una chiamata come quella dell’Inter ha un valore specifico importante, ma se Bellerin avesse già un accordo con il Betis non sarebbe facile fargli cambiare idea. In ogni caso, tutto dipende dalla cessione di Dumfries, giocatore che Inzaghi e Marotta vogliono tenersi ben stretto.