Il Milan ci ha preso gusto: nuovo affare alla de Ketelaere

Il Milan ha sborsato tanti milioni per il talentuoso giocatore belga, de Ketelaere: ora potrebbe riprovarci con un nuovo colpo

La società rossonera è sempre al lavoro per arrivare a colpi di assoluto valore in vista della prossima stagione: potrebbe riprovarci come l’acquisto di de Ketelaere.

Il Milan continua a monitorare i talenti in giro per l’Europa. Così dopo de Ketelaere, arrivato in estate dal Bruges, ecco un nuovo possibile colpo sempre dal club belga. Il nome nuovo è quello di Ferran Jutglà, protagonista assoluto nella vittoria del Bruges contro il Porto. Cresciuto nel settore giovanile dell’Espanyol, ha vestito anche la maglia del Barcellona B prima di trasferirsi così in Belgio.

Classe 1999, è una punta centrale capace di mettere in difficoltà le difese avversarie con velocità e tecnica. Attaccante moderno, ora si è reso protagonista di una notte da Champions davvero da urlo.

Milan, conosciamo meglio Jutglà

Finito ai margini del progetto Barcellona, il Bruges si è assicurato le sue prestazioni sborsando soltanto 5 milioni di euro. Un acquisto importante puntando su un altro giovane che ha vestito la maglia blaugrana con la seconda squadra dei catalani. Una partita già storica per lui con un debutto da urlo in Champions League. Ora il suo futuro è più che roseo con il Milan che continua a monitorare i migliori giovani in circolazione, proprio come ha saputo ben fare con de Ketelaere.