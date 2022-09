C’è la Spagna nel suo futuro: Juventus e Inter ora lo sanno

Uno degli esuberi del Barcellona di Xavi potrebbe cambiare aria già a gennaio: la destinazione non lascia scampo a Juve e Inter

Totalmente rinnovato rispetto allo scorso anno, grazie all’arrivo di tantissimi nuovi giocatori, il Barcellona di Xavi vuole tornare in fretta ai fasti già vissuti in prima persona dal tecnico quando dirigeva con maestria il centrocampo blaugrana. La battuta d’arresto subita contro il Bayern Monaco nel girone di Champions non ha affatto scalfito l’ambizione del club catalano, che comunque ha mostrato dei progressi evidenti rispetto alla gara dell’Allianz Arena dello scorso anno.

Tra i volti nuovi della rosa blaugrana figura anche Marcos Alonso, il laterale ex Fiorentina seguito in passato anche da Juventus ed Inter. Proprio le due acerrime rivali hanno nel frattempo messo sotto osservazione un altro giocatore del Barcellona, accostato soprattutto ai nerazzurri nelle ultime ore del mercato estivo. Il veterano, chiuso nelle sue velleità da titolare non solo dall’ex Chelsea ma anche dal giovanissimo Alejandro Balde, medita l’addio. Lo stesso presidente Laporta non si oppone alla cessione anticipata di uno dei decani dello spogliatoio culé.

Jordi Alba addio, il veterano resta in Spagna

Come riferito dal portale ‘Donbalon.com‘, il matrimonio tra Jordi Alba e il Barcellona è ai titoli di coda. Nonostante le dichiarazioni di rito dello stesso calciatore – che aveva detto di avere il Barça in cima ai suoi pensieri – la verità è che entrambe le parti hanno capito che è arrivato il momento di separarsi. La società vuole monetizzare dalla cessione dell’esterno prima che si avvicini troppo la scadenza del suo contratto, fissata al giugno 2024. Lo stesso calciatore ha capito di non poter ambire ad un ruolo importante nelle scelte del suo ex compagno di squadra.

Il futuro di Jordi Alba però, non contempla la possibilità di un approdo nella nostra Serie A. Sul calciatore si è infatti già manifestato l’interesse di Atletico Madrid e Valencia, disposte ad ingaggiare il 33enne catalano. Restare in Spagna, per prendersi magari anche qualche rivincita, è la priorità dell’uomo che più forniva assist ad un certo Leo Messi. Fino a che ‘La Pulga’ vestiva la gloriosa maglia blaugrana.