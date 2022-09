Il Real va allo scontro totale: fuori tutta la stagione

Altra decisione a sorpresa in casa Real Madrid: il top player può restare fuori per tutto il resto della stagione

La carriera anche di un big cambia velocemente. Basta poco per invertire il trend da positivo a negativo trovandosi così ai margini anche del Real Madrid.

L’attaccante spagnolo del Real Madrid, Marco Asensio, potrebbe liberarsi a parametro zero a partire dall’estate 2023. Florentino Perez sarebbe stato vicinissimo anche ad ingaggiare Kylian Mbappe potendo così dire addio al giocatore, che è rimasto ancora sotto la gestione di Carlo Ancelotti. Tanti club italiani aveva pensato a lui, tra cui il Milan che poteva arrivare ad un colpo da urlo per rinforzare il reparto offensivo.

Come svelato dal portale spagnolo “ElNacional”, la valutazione di Asensio si aggirava intorno ai 30 milioni: lo stesso Florentino Perez non lo lasciava partire ad una cifra inferiore. Al momento lui non ha offerte per dire addio ai blancos: ora potrebbe restare anche fuori per tutta la stagione accordandosi soltanto a gennaio con il suo nuovo club. Dalle stelle ad un ruolo marginale all’interno della rosa del Real Madrid.

Real Madrid, Asensio vuole cambiare aria

Asensio ha vissuto gli anni migliori a Madrid sotto la gestione di Zinedine Zidane essendo protagonista anche nella finale di Champions League contro il Real. Ora potrebbero esserci novità importanti a partire da gennaio con un colpo di scena incredibile. In questo modo ci sarebbero cambi improvvisi per arrivare ad essere protagonista altrove dicendo addio al Real Madrid. Il Milan vorrebbe così riprovarci, perché no, in vista della prossima stagione con un altro innesto a zero di assoluto valore.