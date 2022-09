Xavi lo fa fuori: la rivoluzione stuzzica Juventus e Inter

Xavi, tecnico del Barcellona, ha deciso di mettere ai margini del progetto blaugrana un calciatore importante: Juventus e Inter ci pensano

Esordio amaro in Champions League per Juventus e Inter. Le due italiane hanno cominciato il percorso nella massima competizione europea affrontando rispettivamente Paris Saint Germain e Bayern Monaco, squadre che corazzate è dire poco. E, infatti, le sentenze del campo sovrano sono state abbastanza chiare. Soprattutto per quanto concerne i nerazzurri guidati da mister Simone Inzaghi.

I tedeschi andavano a un’altra velocità sul rettangolo verde di gioco, nettamente più potente e incisiva rispetto a quella di Dzeko e compagni. Mettici pure la qualità incredibile di un certo Leroy Sane e il dado è tratto. Questa sonora sconfitta può rappresentare un vero e proprio campanello d’allarme. Ma non tanto per la partita in sé per sé, quanto invece per il percorso finora negativo (anche in campionato) della Beneamata. Di sicuro ‘La Vecchia Signora’ è stata migliore nel complesso in territorio europeo.

Se nel primo tempo gli uomini di Allegri sono stati vittima delle giocate deliziose di Neymar e Mbappe, nella ripresa la musica è cambiata decisamente. E per poco i bianconeri non hanno centrato l’impresa al Parces des Princes. In tutto ciò, Juventus e Inter dedicano parte dei loro pensieri anche al calciomercato, in vista della sessione di gennaio. Sappiamo, inoltre, che la vetrina Champions può essere di grande ispirazione in ottica fronte acquisti.

Calciomercato, Xavi scarica Pique: Juventus e Inter ci pensano

A questo proposito, attenzione a quanto sta accadendo in casa Barcellona. I blaugrana questa estate hanno messo a referto numerosi colpi di spessori, avviando una vera e propria rivoluzione nella rosa. A farne le spese, tra gli altri, è Gerard Pique, uno dei simboli del Barça. Mister Xavi, come riferisce ‘DonBalon.com’, non è intenzionato a puntare sull’ex Manchester United e il difensore spagnolo (solo 45 minuti giocati finora) è finito improvvisamente ai margini del progetto blaugrana.

Una situazione difficile da sostenere, che potrebbe spingere Pique a cambiare aria in futuro. Qui entrano in gioco Juventus e Inter, entrambe bisognose di aggiungere un centrale di livello al reparto difensivo. Non sarebbe da escludere un possibile tentativo già a gennaio per un trasferimento in prestito secco, con contributo del Barcellona all’ingaggio. L’idea stuzzica.