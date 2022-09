Donnarumma via, Juve e Inter sognano il colpaccio

Una clamorosa indiscrezione dalla Francia potrebbe comportare il ritorno in Italia del portiere: Juve e Inter pronte a darsi battaglia

Liberatosi, almeno per ora, della scomoda concorrenza con Keylor Navas – il portoere costaricano nella scorsa stagione gli è stato preferito più e più volte – Gianluigi Donnarumma ha iniziato il suo secondo anno alla difesa dei pail della porta parigina con la sicurezza di essere il titolare indiscusso.

Alcune indecisioni però – non ultima l’uscita a vuoto contro la Juve, che ha causato il gol del definitivo 2-1 firmato McKennie – stanno facendo riflettere la dirigenza transalpina. Il portierone Azzurro non riesce ancora ad esprimersi con continuità ad altissimi livelli: quelli che gli si chiedono considerando il lauto ingaggio percepito e le richieste di titolrità avanzate dallo stesso Gigio lo scorso anno. Il mercato, si sa, offre sempre delle soluzioni. L’ultima di queste, suggestiva, non è molto gradita all’ex estremo difensore del Milan.

Donnarumma, futuro incerto: derby d’Italia in vista

Secondo quanto riportato dal portale ‘mediafootmarseille.fr’, il PSG starebbe già sondando il terreno con l’Atletico Madrid per Jan Oblak. Complice il contratto in scadenza nel 2023 del portiere sloveno, la società francese starebbe studiando il colpaccio. L’affidabilità e la dimensione europea di Oblak fanno gol a Luis Campos, che ad ogni modo vorrebbe tenere anche Donnarrumma in rosa. Questo però aprirebbe una seconda rivalità anche col portiere slavo: una situazione non gradita al nativo di Castellammare di Stabia, che potrebbe a quel punto chiedere la cessione.

Nemmeno a dirlo, Juventus ed Inter hanno drizzato le antenne alla sola indiscrezione su un possibile addio di Gigio. Che in Italia ci tornerebbe più che volentieri. La pista Oblak per ora è allo stao embrionale, ma una cosa è certa: Donnarumma torna nel mirino delle big del nostro calcio.