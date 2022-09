Potter stravede per lui: Lukaku jolly per la trattativa con Conte

Il nuovo tecnico del Chelsea potrebbe sfruttare la carta del centravanti belga per strappare a Conte un suo obiettivo, con l’Inter che resta a guardare

L’avventura di Tomas Tuchel sulla panchina del Chelsea non ha avuto vita breve ma neppure tanto lunga da lasciare un segno indelebile nella storia del club. La Champions League è sicuramente un traguardo conquistato con merito, il più alto obiettivo stagionale per qualunque top club europeo. Eppure, l’epilogo è stato sconcertante: solo 7 punti conquistati nelle prime 5 uscite in questa stagione sotto la sua direzione, di cui 2 sconfitte.

Così la dirigenza ha preferito ringraziare e guardare oltre, affidando al tecnico Graham Potter la guida della squadra. Con un organico da paura le possibilità che il Chelsea si risollevi dall’inizio in sordina sono piuttosto alte, eppure non c’è alcuna intenzione di fermarsi in superficie. A Potter piace da matti Harry Kane, simbolo inamovibile del Tottenham di Conte, sul quale vorrebbe tentare di metterci le mani a fine stagione proponendo al collega italiano uno scambio con il cartellino di Romelu Lukaku e conguaglio cash.

Calciomercato, Potter vuole Kane e offre Lukaku: l’Inter non mollerà l’osso

L’unico intoppo starebbe negli accordi presi anzitempo dal Chelsea con l’Inter per il futuro del centravanti belga che, salvo ripensamenti, dovrebbe restare a Milano anche la prossima stagione dietro l’inserimento di qualche opzione di riscatto sul contratto. I nerazzurri difficilmente verranno meno alla chance, ma molto dipenderà anche dall’andamento delle prestazioni del calciatore in campionato.