Ha rifiutato il Chelsea, la Juve spera ancora: Allegri sulla graticola

Uno dei tecnici più ambiti tra quelli ancora disoccupati potrebbe ancora prendere il posto di Allegri in un prossimo futuro

Dapprima accreditato, sin dall’incredibile eliminazione subita dal PSG l’anno scorso in Champions, di prendere il posto di Mauricio Pochettino sulla panchina dei parigini, Zinedine Zidane ha resistito alle lusinghe di Al-Khelaifi.

Proprio negli ultimi giorni poi, con l’esonero shock di Thomas Tuchel, il grande Zizou è stato anche accostato al Chelsea, che lo avrebbe ingaggiato volentieri. Nulla da fare. Il francese resta sulle sue posizioni. Il motivo è presto spiegato: il tecnico delle tre Champions consecutive col Real Madrid ha un sogno nel cassetto. Quello di allenare la Nazionale francese. A meno che all’orizzonte non si materializzi la possibilità di sedere sulla panchina di una sua ex squadra ai tempi della ua attività da giocatore.

Allegri, incombe l’ombra del grande ex

Il portale spagnolo esperto di mercato ‘Okdiario.com‘ ne è certo: Zizou vuole solo la Francia. In quest’ottica si spiegherebbe il doppio rifiuto a PSG e Chelsea portato avanti con coerenza in questi mesi. La situazione in casa Juve però – una destinazione per la quale l’allenatore ha sempre mostrato di nutrire un debole – è sempre più incandescente. La posizione di Allegri si è fatta nel tempo via via più traballante: in un futuro più o meno vicino il tecnico toscano potrebbe essere allontanato dalla guida tecnica dei bianconeri.

Ecco che allora tornerebbe di moda, per la Vecchia Signora, l’ipotesi Zidane. Un nome che certamente farebbe felice la piazza, e non solo per i suoi felici trascorsi in bianconero. La fama – meritata – di vincente accumulata in questi anni è una sorta di garanzia per gli affezionati juventini. Le trionfali campagne europee di Zizou potrebbero rappresentare quello stimolo in più , per la famiglia Agnelli, per procedere col grande ribaltone in panchina.