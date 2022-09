Milan, il colpo è in casa: UFFICIALE il rinnovo di Tonali

Il Milan ufficializza oggi il rinnovo di Sandro Tonali, un colpo importante per i rossoneri blindare il centrocampista

Nella finestra di calciomercato estiva il Milan è riuscito a rinforzarsi in maniera significativa con giovani promettenti come De Katelaere e altri con esperienza anche europea come Divock Origi. Nel frattempo uno dei colpi più importanti della società rossonero è stato quello di confermare tutti i big presenti in rosa, tranne ovviamente Kessie, partito a parametro zero.

Oggi il Milan ufficializza un altro colpo messo a segno, ma in casa. È ufficiale infatti il rinnovo di contratto di Sandro Tonali.

Calciomercato Milan, UFFICIALE il rinnovo di Tonali: i dettagli

Sandro Tonali è uno dei centrocampisti più forti in Italia, e su questo sicuramente non ci piove. Il Milan vuole tenerselo stretto e così ha deciso di procedere subito con il suo rinnovo di contratto. Il prolungamento del centrocampista sarà fino al 2027, con un importante aumento dell’ingaggio incluso nell’accordo.

Dopo Krunic dunque il Milan blinda anche il suo gioiello a centrocampo. Il rinnovo è stato ufficializzato con un comunicato che recita: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Sandro Tonali fino al 30 giugno 2027. Sandro, arrivato al Milan nel 2020, è simbolo di determinazione e senso di appartenenza ai colori rossoneri”.