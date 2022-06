Zidane esce allo scoperto, ora la Juve può ‘sognare’

Zinedine Zidane esce allo scoperto nel giorno del suo compleanno e adesso la Juventus sogna in grande

In occasione del suo 50esimo compleanno, Zinedine Zidane ha ripercorso le tappe della sua carriera, sia da giocatore che da allenatore.

Nell’intervista all’Equipe, Zizou non è riuscito a sottrarsi alle domande sul suo futuro. Sono state tante le voci che lo vedevano sulla panchina del PSG sul quale il campione francese ha risposto “Mai dire mai”. Ma dopo l’arrivo di Galtier, adesso ci sono due opzioni che prevalgono sulle altre. Le parole di Zidane: “Quando ero un giocatore potevo scegliere e andare in quasi tutti i club. Come allenatore, non ci sono cinquanta club in cui posso andare. Ci sono due o tre possibilità. Se torno in un club è per vincere. Lo dico con tutta modestia. Ecco perché non posso andare ovunque”.

Zidane, ipotesi nazionale: “Sarebbe tutto per me”

Sull’ipotesi di allenare la Francia, Zidane ha risposto: “Certo che voglio. Spero di essere lì un giorno. Quando non dipende da me. Ma voglio chiudere il cerchio, non ho finito con la nazionale francese. È la cosa più bella che ci sia, sarebbe tutto per me. Manchester? Capisco l’inglese ma non lo parlo molto bene e questo conta, per vincere entrano in gioco tanti elementi. So di cosa ho bisogno per vincere”.

Zizou esclude, di fatto, la Premier League nel suo prossimo futuro e di conseguenza rimane viva l’ipotesi Juventus. Il suo sogno rimane quello di allenare la nazionale francese ma tornare a Torino in veste da allenatore potrebbe essere per lui un’ipotesi suggestiva. Infine Zidane si è anche espresso sul Pallone D’Oro: “Deve vincerlo Benzema, non lo penso solo io ma tutto il mondo. Karim è semplicemente eccezionale”.