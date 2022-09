Inter-Torino è già sfida di mercato: Marotta vuole il ‘nuovo’ Dumfries

L’Inter può cambiare Dumfries con Singo: interessante incrocio di mercato in vista della sfida tra Inter e Torino

Potrebbe cambiare il futuro di Denzel Dumfries: l’esterno olandese non sarebbe più un elemento imprescindibile per l’Inter che si guarda già intorno in vista di una eventuale cessione.

Tra i peggiori in campo nella sconfitta di Champions League con il Bayern Monaco, Denzel Dumfries non sembra essere più un elemento irrinunciabile per l’Inter di Simone Inzaghi. Il laterale classe ’96 ha altri tre anni e mezzo di contratto con il club nerazzurro che potrebbe però decidere di anticipare i tempi del divorzio.

In vista delle prossime sessioni di calciomercato, dunque, l’Inter potrebbe decidere di lasciar partire l’esterno arrivato lo scorso anno dopo la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain. La cifra? Almeno trentacinque milioni di euro per convincere i nerazzurri a far partire l’ex PSV. E il dirigente Giuseppe Marotta avrebbe già individuato il possibile sostituto.

Calciomercato Inter, Singo per Dumfries in vista del futuro

Il profilo ideale per la corsia destra dell’Inter sarebbe quello di Wilfried Stephane Singo, ivoriano classe 2000 di proprietà del Torino, prossimo avversario proprio dei nerazzurri in campionato. Contratto in scadenza, è valutato 15 milioni di euro, ma ha un’opzione di rinnovo per un’altra stagione.

L’Inter lo ha adocchiato da tempo e potrebbe tornarci con insistenza per ingaggiare un esterno con le stesse caratteristiche di Dumfries. Un investimento che permetterebbe al club di risparmiare milioni importanti a bilancio. Un accordo che potrebbe prevedere anche l’inserimento del cartellino di un altro laterale, Valentino Lazaro, attualmente in forza alla squadra di Ivan Juric in prestito con diritto di riscatto in favore dei granata.