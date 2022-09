Rabiot ribaltato: “Unico giocatore Juve da Champions”

Dichiarazioni che vanno controcorrente su Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus al centro di diverse critiche

La permanenza di Adrien Rabiot alla Juventus in questa stagione è stata quasi forzata. Il centrocampista francese in estate è stato molto vicino a dire addio ai bianconeri per passare al Manchester United, ma poi il suo entourage non ha raggiunto l’accordo con i ‘Red Devils’ e l’affare è sfumato.

Il centrocampista da tempo è però nel mirino delle critiche dei tifosi bianconeri per delle prestazioni non ottime. Nonostante ciò fino ad ora su sei partite giocate dalla Juventus il francese ne ha giocate quattro. A difendere Rabiot arrivano le dichiarazioni che vanno controcorrente e lo premiano.

Juventus, Sconcerti controcorrente: le dichiarazioni su Rabiot

In un inizio difficile per la Juventus in questa stagione, non mancano le critiche per Adrien Rabiot, centrocampista che dovrà cercare di ristabilire il rapporto con i tifosi bianconeri dopo la mancata partenza direzione Manchester United.

A difendere il centrocampista francese però ci pensa il giornalista Mario Sconcerti, che sulle pagine del ‘Corriere della Sera’ afferma: “Rabiot è l’unico giocatore all’altezza della Champions League. Da qualche tempo una buona organizzazione di gioco non è un optional, è il bene minimo. Quello che manca al 90% delle squadre è la differenza individuale in velocità, cioè la somma qualità. I bianconeri non giocheranno benissimo, ma sono la squadra con più margini di miglioramento rispetto a tutte le altre”. Parole che ovviamente vanno controcorrente ma che potrebbero far ricredere i tifosi bianconeri su Rabiot, visto che la stagione è lunga.