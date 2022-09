Rinnovo e clausola shock: Juve a bocca aperta

Sembra tutto ormai pronto per il rinnovo di contratto del centrocampista: la Juventus rimane a bocca aperta davanti alla clausola

La Juventus non ha iniziato bene questa nuova stagione, faticando in campionato e uscendo sconfitta dalla trasferta di Champions League contro il PSG. Così la società inizia già a guardare al futuro per capire come poter rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Da tempo i bianconeri hanno messo nel mirino un giovane centrocampista del Barcellona, il cui rinnovo però sembrerebbe sempre più vicino. La clausola inserita nel contratto lascia la Juventus senza speranza.

Juventus, Gavi verso il rinnovo col Barcellona: clausola monstre

Come sempre il Barcellona riesce a sfornare talenti che poi conquistano l’Europa intera con le loro giocate. Uno di questi è il centrocampista classe 2004 Gavi, il cui contratto con i catalani però scadrà il prossimo 2023. Sulle sue trace ci sarebbe anche la Juventus, che però di fronte alle ultime indiscrezioni sul rinnovo dello spagnolo potrebbe fare poco.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, il contratto di Gavi verrà rinnovato entro l’inizio di ottobre. All’interno di esso sarebbe inserita anche una clausola da mille milioni di euro. Una clausola irraggiungibile per chiunque con la quale il Barcellona blinda il suo gioiello.