Scelto il sostituto di Leao: intreccio stratosferico per il Milan

Il futuro di Leao tiene banco, in caso di cessione il Milan può piazzare un colpo super: intreccio stratosferico per i rossoneri

C’è il futuro di Leao ad agitare le giornate del Milan. Concluso il rinnovo di Tonali, i rossoneri devono ora provare a trovare un punto d’incontro con l’attaccante portoghese per prolungare il suo contratto in scadenza nel 2024.

Situazione complicata per Maldini e Massara, soprattutto visto le richieste economiche dell’attaccante e le tante società europee pronte a farsi avanti per lui. Se non dovesse arrivare la fumata bianca per il rinnovo, il Milan potrebbe essere costretto ad accettare un’eventuale offerta per Leao nel prossimo mercato estivo.

Una situazione che costringerebbe poi i dirigenti rossoneri ad andare alla ricerca di un eventuale sostituto in attacco e servirebbe un nome importante per non far perdere qualità tecnica alla squadra. Proprio in questo senso potrebbe partire un intreccio stratosferico che coinvolgerebbe anche un altro calciatore di Pioli: Tomori.

Calciomercato Milan, Leao via: c’è Griezmann

In caso di addio di Leao, al Milan potrebbe essere proposta Antoine Griezmann. Attualmente all’Atletico Madrid, difficilmente dai Colchoneros usciranno i 40 milioni necessari per riscattarlo dal Barcellona, come peraltro dimostra l’impiego contingentato del francese.

Ecco allora che i blaugrana potrebbero proporre il nome dell’attaccante transalpino al Milan: il 32enne rappresenterebbe un nome di grido, in grado forse di far accettare alla piazza con più serenità la cessione di Leao. Con il Barça però gli affari potrebbero non limitarsi a Griezmann. I blaugrana sono alla ricerca di un difensore e potrebbero provare ad imbastire una operazione congiunta per portare Tomori alla corte di Xavi. Un intreccio stratosferico che potrebbe, dovesse diventare qualcosa di più di una suggestione, rivoluzionare completamente la rosa a disposizione di Pioli.