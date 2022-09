Dumfries ora può salutare: spunta l’offerta per gennaio

Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter di Inzaghi, resta nel mirino del Chelsea orfano di Thomas Tuchel: le ultime notizie di calciomercato in Serie A

Una serata horror per l’Inter di Simone Inzaghi ed un inizio di stagione decisamente inaspettato per i nerazzurri guidati dall’ex allenatore della Lazio ora finito sul banco degli imputati e per il quale molti tifosi stanno addirittura già chiedendo l’esonero.

Il match contro il Bayern Monaco non era dei più facili, ma la squadra nerazzurra non ha avuto il giusto mordente per cercare almeno di impensierire i bavaresi. Una prestazione decisamente incolore della quale Denzel Dumfries è stato il manifesto ideologico. L’esterno destro olandese, arrivato nella scorsa estate di calciomercato per rimpiazzare la partenza di Achraf Hakimi, destinato a vestire la maglia del PSG, sta deludendo e non poco in questo inizio di stagione. Dopo il gol allo scadere contro il Lecce, che poteva essere di buon auspicio, l’ex giocatore del PSV Eindhoven si è reso prima protagonista di un clamoroso gol sbagliato a Roma contro la Lazio, per poi crollare contro Theo Hernandez nel derby di Milano.

Calciomercato, l’Inter valuta la partenza di Dumfries

Non solo, ieri sera con il Bayern Monaco, Davies, terzino sinistro dei bavaresi e top player assoluto nel ruolo, non ha avuto pietà di Dumfries battendolo in lungo e in largo sia in fase offensiva che difensiva mettendo in mostra alcune lacune del giocatore olandese che finora erano state coperte da una buona vena realizzativa. In quest’ottica, già a gennaio, l’Inter potrebbe riflettere su una cessione di Dumfries con il Chelsea che resta interessato, ma che dovrebbe preparare un’offerta da presentare alla Beneamata di circa 40 milioni di euro, di poco inferiore alle richieste che, in questa estate, la società meneghina ha fatto per il cartellino del giocatore oranje.