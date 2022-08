Il ‘tradimento’ è servito, clamorosa svolta nell’affare Acerbi

Dopo il clamoroso stop del presidente Zhang per l’arrivo di Acerbi, spunta il possibile inserimento di Mourinho per il giocatore

Il calciomercato non smette mai di regalare clamorose sorprese ed inaspettati ribaltoni. Quando l’approdo di Francesco Acerbi all’Inter sembrava ormai cosa fatta, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha messo il veto. “Nessun acquisto se prima non vengono operate altre cessioni”, avrebbe detto. Dopo aver stoppato la cessione di Skriniar, il numero uno dei meneghini si è messo di traverso sull’ingaggio del difensore biancoceleste, che rappresentava e rappresenta un’esplicita richiesta del tecnico Simone Inzaghi.

Con lo stop, ormai definitivo, alla trattativa, resta un grande interrogativo sul futuro del difensore. Che ormai non rientra nelle scelte tecnico-tattiche di Maurizio Sarri. Ma il mercato, come detto, non smette di riservare colpi di scena. Il giocatore ex Sassuolo potrebbe essere finito nel mirino della più insospettabile delle pretendenti.

Acerbi-Inter salta, Mourinho prova il colpo

Approfittando della situazione, e di una palese insoddisfazione di tutte le parti – sia l’entourage del calciatore che la stessa Lazio – su Acerbi potrebbe piombare addirittura la Roma di José Mourinho. Con una difesa assolutamente coperta nei suoi titolari ma forse un po’ carente nei ricambi – il solo Kumbulla è l’alternativa ai tre centrali – il ‘Leone‘ potrebbe rappresentare un’ottima occasione per i giallorossi. Considerando che l’affare potrebbe facilmente andare in porto con la formula del prestito secco, quindi senza esborso economico per il cartellino.

Il possibile affare tuttavia potrebbe non essere facile soprattutto per questioni di natura ambientale. Se il cambio sponda di Pedro era stato tutto sommato assorbito senza particolare livore dai tifosi giallorossi, un eventuale passaggio di Acerbi in maglia Roma sarebbe vissuto malissimo dagli affezionati biancocelesti. Fino almeno all’inizio della scorsa stagione, il calciatore era un idolo della Curva Nord. I rapporti hanno poi iniziato ad incrinarsi per via di alcune esultanze polemiche del difensore, condite da frasi non troppo apprezzate – per usare un eufemismo – dai tifosi. Il passaggio alla Roma potrebbe essere la goccia finale che manderebbe in subbuglio la parte biancoceleste della città.