Non solo Nedved, la Juventus fa piazza pulita: ribaltone clamoroso

Problemi a non finire in casa Juventus: alcuni filmati di Nedved hanno fatto il giro dei social, la situazione societaria

Novità importanti in casa bianconera: dai filmati social del fratello di Pogba a quelli di Pavel Nedved, che sono ormai diventati virali su Twitter e Instagram. Una situazione davvero incredibile per la società torinese: la situazione.

La Juventus non entusiasma in campo: l’inizio stagionale non è stato dei migliori con due pareggi in tre sfide di campionato. Problemi anche fuori dal campo con i filmati del fratello di Pogba e di quelli virali di Pavel Nedved.

Così ai microfoni di Radio Radio ha espresso il suo punto di vista lo storico giornalista, Tony Damascelli, che ha rivelato alcune possibili novità in ottica futura: “Aria strana al momento intorno alla Juventus dopo i casi Nedved e Pogba. Non ci sarà nessun comunicato secondo me, essendo un club quotato in borsa”. Poi ha rivelato: “Non accadrà nulla al di fuori, ma solo internamente. Io non mi stupirei se a fine stagione ci fossero nuove decisioni su tutto il management bianconero“.

Juventus, cosa succederà in casa bianconera?

Le novità potrebbero esserci soltanto a fine stagione con una suggestione particolare: un cambio di vedute con l’entrata anche di Alessandro Del Piero che potrebbe prendere il posto di Pavel Nedved, mentre Elkann sarà al timore per sostituire Agnelli. Infine, il ritorno di Antonio Conte resta sempre un tema molto caldo, ma il suo passaggio all’Inter ha rotto un po’ i rapporti con i tifosi della Juventus.