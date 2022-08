Inizio thriller e panchina già a rischio: c’è De Zerbi

La stagione è partita molto male e la posizione del tecnico è in bilico in vista del prosieguo del cammino: anche De Zerbi per il sostituto

Tra due ore esatte prenderà il via la quarta giornata di Serie A. È il primo di una lunga serie di appuntamenti infrasettimanali, dovuti alla presenza del Mondiale a novembre e dicembre. Un vero e proprio tour de force anomale per tutte le squadre, fino ad arrivare alla pausa per la massima competizione per Nazionali.

Quest’oggi aprono le danze Sassuolo e Milan, che si affronteranno faccia a faccia all’interno del Mapei Stadium. Dopodiché toccherà ad Inter e Roma scendere, rispettivamente contro Cremonese e Monza. I brianzoli sono chiamati a risollverarsi dopo un inizio di campionato sconfortante, anche se sarà estremamente complicato uscire indenni dalla bolgia dell’Olimpico. Fino ad ora la truppa biancorossa ha collezionato soltanto sconfitte ed è, ora, il fanalino di coda della classifica. Il patron Berlusconi e l’amministratore delegato Adriano Galliani vogliono continuare a dar fiducia a mister Giovanni Stroppa, il quale si è guadagnato sul campo il sostegno da parte della società biancorossa grazie alla promozione conquistata in cadetteria. È chiaro, però, che la fiducia non potrà essere infinita: bisogna assolutamente cambiare marcia e serve farlo in fretta. Ma Stroppa non è ovviamente l’unico allenatore che si trova in una situazione difficile.

Siviglia, Lopetegui è già in bilico: anche De Zerbi per il possibile sostituto

Sta attraversando un momento molto simile, infatti, anche la guida tecnica del Siviglia Julen Lopetegui. Gli spagnoli hanno messo a referto ben due ko e un pareggio (1 punto in 3 gare), segno di come le cose non stiano andando per il verso giusto. Tant’è che in Spagna sostengono che la posizione di Lopetegui sia già in bilico, perciò non è da escludere (se non si invertirà subito la rotta) che si possa arrivare a breve all’esonero.

I ‘Rojiblancos’, dal canto loro, starebbero pure valutando eventuali sostituti per la panchina. A tal proposito, in lizza ci sarebbero Marcelino e Roberto De Zerbi. Quest’ultimo ha risolto nelle scorse settimane il contratto con lo Shakhtar Donetsk e attende l’occasione giusta per rimettersi in pista. Chissà che nel destino di De Zerbi non possa esserci la Liga.