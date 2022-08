Inter-Acerbi, l’agente dopo il summit: “Sono stati molto onesti”

L’agente di Acerbi, Federico Pastorello, ha parlato dell’ultimo incontro con l’Inter

L’Inter aspetta di trovare un difensore centrale per completare la rosa e chiudere il proprio mercato in entrata.

Simone Inzaghi ha ribadito più volte che la società è lavoro per trovare un sostituto di Ranocchia e un’alternativa a De Vrij. Sono diversi i nomi in ballo per i nerazzurri, da Akanji del Borussia Dortmund a Chalobah del Chelsea, ma anche il 34enne della Lazio Francesco Acerbi. Sicuramente candidati con valutazioni e prospettive differenti, in relazione soprattutto all’età. Intanto, nella giornata di oggi, l’agente di Acerbi, Federico Pastorello, si è recato nella sede dell’Inter per continuare i dialoghi con il club in merito alla trattativa che potrebbe portare il suo assistito a Milano. Ecco le sue parole al termine dell’incontro.

Inter, Pastorello: “Acerbi è un candidato”

“L’incontro è andato bene abbiamo solo fatto il punto della situazione. L’Inter cerca un difensore centrale, quindi vediamo se si concretizzerà. Devo essere sincero, sono stati molto onesti nel ribadire e confermare che stanno valutando anche altri candidati. Hanno diverse piste ma Acerbi è sicuramente uno dei candidati, essendo anche italiano e avendo già lavorato con Simone Inzaghi.

Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti perché la Lazio ha aperto al prestito. Se il ragazzo dovesse andare via dalla Lazio tornerebbe volentieri a lavorare con Inzaghi e l’Inter sarebbe una delle mete preferite. Sicuramente se ne riparlerà nei prossimi giorni, dopo Lazio-Inter al cento per cento”.