Colpo Ronaldo al fotofinish: Mendes lo fa davvero

Ancora tutto da decidere il futuro di Cristiano Ronaldo: il super agente Mendes tenta il clamoroso matrimonio last minute

La telenevola è ormai partita da qualche settimana: dove andrà a giocare Cristiano Ronaldo? Riuscirà il campione portoghese a liberarsi della ‘prigione dorata’ dei Red Devils per accasarsi in un altro club? Ci sono possibilità che CR7 torni a giocare in Italia nella nostra Serie A? Queste sono le domande più ricorrenti quando si parla del campione lusitano, che nessuno sembra volere veramente.

Negli ultimi giorni ha preso clamorosamente piede la pista Napoli, con in ballo un fantascientifico scambio con Victor Osimhen più un conguaglio a favore del club azzurro. Le mille difficoltà di un’operazione del genere – lo stipendio del portoghese, la questione dei diritti d’immagine, il valore di mercato del giocatore nigeriano – hanno reso complicatissimo l’affare. Il super agente Jorge Mendes non ha ancora abbandonato del tutto la pista che porta al Vesuvio, ma tutto si è maledettamente complicato. Spunta allora all’orizzonte una nuova, incredibile possibile destinazione.

Ronaldo resta in Premier? Spunta l’ipotesi Chelsea

Dopo essere stato accostato al Bayern Monaco, al Marsiglia, al Borussia Dortmund e perfino allo Sporting CP per quello che sarebbe stato un romantico ritorno a casa, il campione lustiano è ancora a caccia di una destinazione gradita. La pista Napoli, per quanto complicata, è ancora in piedi ma rumors dell’ultim’ora riferiscono del rinnovato interesse di un club che ha incrociato molte volte, da avversario, la strada dell’ex Real Madrid. Parliamo del Chelsea di Thomas Tuchel.

Le partenze di Romelu Lukaku e Timo Werner, per quanto avallate dal tecnico tedesco, hanno indubiamente impoverito il reparto offensivo dei Blues. L’inizio di stagione, un po’ deludente, ha evidenziato le difficoltà in zona gol dei londinesi. L’ipotetico arrivo di Cristiano Ronaldo certamente contribuirebbe a migliorare la pericolosità offensiva della squadra, ma anche in questo caso le controindicazioni non mancano. Riuscirà Mendes nell’ennesimo miracolo di un trasferimento ‘impossibile’ al fotofinish?