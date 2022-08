La Juve ha già deciso il primo acquisto di gennaio

La Juventus terminerà con Paredes il mercato estivo ma già guarda al futuro: è il primo acquisto di gennaio

Tre giorni e finirà il calciomercato estivo. Tre giorni nei quali la Juventus dovrà fare un altro colpo ancora. Massimiliano Allegri si aspetta l’arrivo di un regista e Leandro Paredes è vicino a vestire la maglia bianconera.

Si aspetta la definizione della trattativa con il Paris Saint-Germain per il trasferimento, in prestito con diritto di riscatto, del centrocampista argentino alla corte del tecnico toscano. Chiuso l’affare Paredes, i dirigenti juventini lavoreranno ancora a qualche uscita, ma – salvo sorprese – altri acquisti non ci saranno.

La società però lavora già in ottica futura e guarda ai possibili esuberi in vista del mercato di gennaio. In particolare nel Barcellona c’è un calciatore che con Xavi non trova spazio e sembra essere fuori dal progetto del tecnico blaugrana: si tratta di Sergino Dest. Ventidue anni, passaporto anche olandese, in stagione è stato convocato soltanto in un’occasione, senza mai scendere in campo.

Calciomercato Juventus, occasione Dest a gennaio

Proprio Dest può rappresentare una occasione per la Juventus che sugli esterni di difesa ha bisogno di rinforzi. Allegri può contare su Danilo e Cuadrado, oltre a De Sciglio che gioca anche a sinistra, ma il tecnico vede un futuro da centrale per il brasiliano ed allora un rinforzo sarà necessario.

Dest, ormai ai margini del Barcellona, può diventare una opportunità da cogliere a volo in vista della riapertura del mercato. Difficile pensare ad una trattativa lampo in questi due giorni ed allora i bianconeri si proiettano già a gennaio. Lo statunitense, con passaporto olandese, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Il suo nome è stato anche in passato accostato alla Juventus e tra qualche settimana potrebbe esserci il prepotente ritorno di fiamma.