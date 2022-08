Affare fatto: la rivelazione che spiazza la Juventus

Il calciomercato estivo si avvicina alla chiusura ufficiale: svolta importante per uno degli obiettivi di Allegri

L’1-1 casalingo contro la Roma lascia perplessità e amarezza nell’animo della Juventus di Massimiliano Allegri. Un altro pari, dopo quello di Marassi, che rischia di allontanare ulteriormente la ‘Vecchia Signora’ dal vertice in Serie A. I pensieri della società torinese sono però, tutt’ora, rivolti ancora una volta alla sessione estiva di mercato.

Un calciomercato che ha regalato non poche soddisfazioni al popolo bianconero ma che, adesso, rischia di registrare una inaspettata beffa per la Juventus. Intreccio tra Inghilterra e Spagna: Allegri a mani vuote.

‘Sgambetto’ di Conte: Juve ko

Su Twitter, il giornalista Matteo Moretto non ha lasciato spazio a dubbi per quella che, a conti fatti, suona come una clamorosa beffa per la Juventus di Massimiliano Allegri. Uno dei gioielli ormai da mesi sul taccuino della dirigenza della ‘Vecchia Signora’ pare ormai ad un passo dall’addio al Tottenham ma non per trasferirsi sotto la Mole. Si tratta di Sergio Reguilòn, terzino sinistro che sotto la guida di Antonio Conte non ha brillato e cerca adesso di rilanciarsi lontano dalla squadra londinese. Non alla Juventus, come già detto, ma in Spagna.

“L’Atletico Madrid prende Sergio Reguilòn: dovrebbe essere un’operazione semplice”. In scadenza il 30 giugno 2025 con gli ‘Spurs’, il 25enne laterale spagnolo pare quindi ad un passo dall’approdare alla corte del ‘Cholo’ Simeone per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro.

Nell’ultimo anno a Londra il terzino ha collezionato 31 presenze tra campionato e coppe, accumulando 2 reti e 3 assist vincenti: il suo futuro, con ogni probabilità, sarà a Madrid.