Stella con lo scambio: la Juve pesca in Spagna

La Juventus vuole mettere a segno un colpaccio last minute: occhi nella Liga, spunta l’ipotesi scambio con il centrocampista

Il pari casalingo contro la Roma lascia l’amaro in bocca alla Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo un buon primo tempo nel quale Vlahovic ha firmato il vantaggio, il pari di Abraham su assist dell’ex Dybala, arrivato ad una manciata di minuti dal fischio finale, ha rimandato ancora il ritorno ai tre punti per la ‘Vecchia Signora’.

Adesso, però, le attenzioni dei vertici bianconeri sono ancora rivolti al calciomercato estivo. Una sessione che ha regalato soddisfazioni soprattutto sulle entrate che potrebbero, entro il 1 settembre, accogliere un altro grande innesto.

Colpaccio Juve: Gattuso si prende Zakaria

Il mercato juventino potrebbe intrecciarsi con quello del Valencia di Rino Gattuso. Il tecnico calabrese ha nelle sue file uno dei gioielli che ormai da mesi interessato alla dirigenza bianconera: Josè Gaya. Il forte terzino sinistro, 27 anni ed in scadenza nel 2023, potrebbe rientrare in un’operazione di scambio di prestiti con Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero, reduce da una prestazione altalenante in campionato, non rientra tra le priorità di Allegri e potrebbe dunque approdare in Spagna alla corte di Gattuso. Con Gaya la Juventus raggiungerebbe forze fresche sulla corsia mancina di difesa dove Alex Sandro ha dimostrato spesso e volentieri, nel corso della passata stagione, limiti importanti.

Sia il cartellino di Zakaria che quello di Gaya (che rinnoverebbe con il Valencia per permettere lo scambio in prestito) hanno valutazioni simili: circa 20-25 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire ma la Juventus, in sede di calciomercato, non ha la minima intenzione di fermarsi: Zakaria per Gaya, Cherubini pianifica il colpaccio.