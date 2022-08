Conte e Paratici rifiutano lo scambio: sgambetto alla Juve

Prosegue il lavoro della Juventus sul calciomercato per completare la rosa: scambio con il Tottenham, Conte e Paratici sbarrano la strada

Massimiliano Allegri è stato, in parte, accontentato sul calciomercato. Arkadiusz Milik sarà un nuovo giocatore della Juventus: scelto, dunque, il polacco per occupare la casella del vice Vlahovic. L’accordo con il Marsiglia prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 7, mentre per l’attaccante è pronto un contratto fino al 2026 da 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Dopo aver inseguito Depay nelle scorse settimane, i torinesi si sono convinti a puntare definitivamente sull’ex Napoli (per il quale si attende ormai solo l’ufficialità). Il classe ’94 conosce abbastanza bene il nostro campionato e potrebbe anche agire al fianco del bomber serbo in determinate occasioni. Inoltre, c’è un discorso economico rilevante: l’olandese del Barcellona chiedeva un ingaggio molto elevato, al contrario i costi dell’affare Milik permettono di realizzare altri acquisti sul fronte entrate. A cominciare da Leandro Paredes, con ‘La Vecchia Signora’ che sta spingendo al fine di ricevere il via libera finale dal Paris Saint Germain. L’argentino rappresenta un tassello fondamentale da aggiungere allo scacchiere del mister livornese, di conseguenza i bianconeri utilizzeranno tutte le armi a loro disposizione per portarlo alla Continassa. Ma non finisce qui.

Calciomercato Juventus, Conte e Paratici dicono no alla scambio

Proprio così, perché non è affatto da escludere che la Juventus – oltre al centrocampista – decida di assicurarsi last minute le prestazioni di un terzino sinistro, a maggior ragione considerando la partenza di Luca Pellegrini direzione Eintracht Francoforte. A tal proposito, il club di Exor avrebbe provato ad intavolare uno scambio di prestiti con il Tottenham degli ex Antonio Conte e Fabio Paratici.

I protagonisti sarebbero Weston McKennie e Sergio Reguilon (che piace pure alla Lazio di Sarri), entrambi sacrificabili (soprattutto il laterale basso spagnolo). Ma la compagine londinese, per tutta risposta, pare abbia rifiutato tale opzione. I torinesi, dal canto loro, continueranno a guardarsi attorno alla ricerca di qualche buona occasione. Saranno giorni infuocati in casa Juventus, tra il big match dello Stadium contro la Roma e il rush finale di mercato.