Inzaghi infuriato: vola gratis alla Juve

La Juventus programma un grande colpo per l’anno prossimo: Marotta e Inzaghi spiazzati, può firmare a zero

Il calciomercato estivo ha già regalato numerose novità al calcio italiano. La Serie A ha riabbracciato Pogba e Lukaku, accolto campioni come Di Maria ed i gioielli De Ketelaere Kvaratskhelia. Adesso, però, le squadre stanno già pensando a come muoversi già per l’anno prossimo.

In tal senso, la Juventus ha tutta l’intenzione di provare a mettere in difficoltà l’Inter, scippando uno dei cardini della squadra di Simone Inzaghi: ecco lo scenario.

Marotta spiazzato: Cherubini lo strappa all’Inter

I rapporti con Rafaela Pimenta, avvocatessa che ha preso in mano il ‘regno’ dello scomparso Mino Raiola (procuratore di de Vrij) sono eccellenti ed è per questo che la Juventus starebbe pensando al difensore olandese che rimane al momento in scadenza il 30 giugno 2023 con la società di Steven Zhang. I discorsi per il rinnovo con il club meneghino sono congelati ormai da diverse settimane e la Juventus vorrebbe approfittarne, mettendo a segno un colpaccio gratis in una zona del campo decisamente indebolita dopo gli addii di Chiellini e de Ligt durante l’estate.

Stefan de Vrij, nel 2023 quando avrà 31 anni, potrebbe decidere di lasciare l’Inter e sposare il progetto bianconero. Già dal 1 febbraio, poi, il difensore potrebbe in caso di mancato rinnovo, trovare un accordo e annunciare la sua prossima destinazione. La Juventus ed il ds Cherubini, estimatore dell’ex centrale della Lazio, restano in primissimo piano.

Stefan de Vrij può rappresentare un clamoroso scippo della ‘Vecchia Signora’ agli eterni rivali nerazzurri.