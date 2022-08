Lotta a due con Guardiola, Klopp tenta l’assalto last minute: Maldini trema

Sul giocatore rossonero è lotta a due tra i giganti d’Inghilterra: Jurgen Klopp prepara il colpo in extremis

Momento di difficoltà – forse inaspettata ai più – per il Liverpool che, dopo i primi due pareggi in altrettante gare di campionato – è incappato addirittura in una sconfitta sul campo del Manchester United, altra big che non è certo partita col piede giusto. La classifica, per i Reds, recita già un -7 dall’Arsenal e un -5 dalla coppia Tottenham-Manchester City. Jurgen Klopp ne ha viste abbastanza, e ha chiesto alla società di intervenire sul mercato.

Considerando il grave infortunio occorso ad Alex Oxlade-Chamberlain, e la rottura con l’insofferente Naby Keita, il club inglese ha estremo bisogno di un centrocampista per riprendere la corsa verso gli ambiziosi profili designati. Il mercato italiano, con un occhio particolare al Milan campione d’Italia, è sempre più nei pensieri dell’istrionico tecnico teutonico.C’è però da battere, in campo come evidentemente anche sul tavolo delle trattative per i giocatori, la concorrenza del Manchester City, col rivale Guardiola che pare avere gli stessi gusti del dirimpettaio tedesco.

Klopp insiste per Bennacer: affare da quasi 50 milioni

Dando seguito a delle indiscrezioni circolanti ormai da tempo, Klopp avrebbe deciso di rompere gli indugi per Ismael Bennacer, suo oggetto del desiderio ormai da mesi. L’allenatore starebbe preparando una maxi offerta da presentare al Milan negli ultimissimi giorni di mercato. Scaduta, il 20 agosto, la clauosla da 50 milioni che legava obbligatoriamente l’algerino ai rossoneri, l’ex tecnico del Borussia Dortmund intende ora presentare un’offerta di poco inferiore. Che non per questo non potrebbe far vacillare Paolo Maldini.

La dirigenza dei Reds intende mettere sul piatto 40 milioni di sterline, poco più di 47 milioni di euro, per il mediano ex Empoli. Bennacer è stato individuato come il profilo perfetto per ridare nuova linfa al centrocampo dei Reds, spesso schiavo dei ritmi compassati di Thiago Alcantara. Tra l’altro il centrocampista spagnolo si è appena infortunato, e dovrà star fuori almeno 6 settimane. Bennacer rappresenterebbe quella ventata di dinamismo che serve come il pane in un campionato ad alta velocità come la Premier League.