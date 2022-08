Napoli-Juve, intreccio e addio: “Va in Spagna”

Il calciomercato estivo, a poco più di una settimana dalla chiusura, può definire due operazioni per Napoli e Juventus

La sessione estiva di calciomercato sta per chiudersi. Le big di tutta Europa rincorrono adesso gli ultimi possibili colpi che da oggi al 1 settembre proveranno a definire. In tal senso, dal PSG alla Juventus passando per il Napoli, sembra definirsi un triangolo di mercato last minute: è già pronto l’addio.

Il giornalista de ‘L’Equipe’ Loic Tanzi, su Twitter, ha rivelato quella che pare un’operazione vicinissima alla chiusura e che indirettamente riguarderà anche due big del nostro calcio.

‘Decide’ il PSG: l’addio fa felici Napoli e Juve

Il PSG è pronto a salutare Ander Herrera, ormai fuori dai piani del club francese e destinato ad approdare in Spagna. “Ander Herrera è passato ieri per definire gli ultimi dettagli della sua partenza dal PSG. Accordo con lo spagnolo, ora libero, che andrà all’Athletic Bilbao”. Con Herrera pronto a liberare un posto a centrocampo, il club di Al-Khelaifi si fionderà su Fabian Ruiz del Napoli.

Gli azzurri, con l’approdo di Ndombele, hanno ufficiosamente scaricato il talento spagnolo ormai da tempo destinato ad approdare sotto la Tour Eiffel. La partenza di Herrera e l’approdo di Fabian Ruiz alla corte di Galtier aprodo ad un’altra cessione, ventilata ormai da diverse settimane. Quella di Leandro Paredes, sul quale è ripiombata fortemente la Juventus.



I bianconeri hanno urgenza di acquistare un centrocampista di un certo peso e l’argentino ex Roma pare il nome giusto per accontentare, ancora, Massimiliano Allegri.