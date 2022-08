La Juventus ora teme la beffa: va da Mourinho

Novità importanti in casa Juventus con il top player che potrebbe volare da Mourinho, alla ricerca di nuovi innesti suggestivi

Il club bianconero è sempre molto attivo per provare a chiudere nuovi affari: Mourinho prova l’inserimento decisivo per cercare di beffare così la Juventus per un innesto di qualità assoluta a centrocampo.

Leandro Paredes, che sembra ad un passo dalla Juventus, potrebbe cambiare idea andando così alla Roma da Josè Mourinho. Con l’infortunio grave del centrocampista olandese, Georginio Wijnaldum, l’allenatore portoghese avrebbe così richiesto alla dirigenza giallorossa un nuovo colpo per completare il reparto in mediana con innesti di qualità assoluta.

Il centrocampista argentino è molto amico di Di Maria e avrebbe già avuto contatti con la Juventus: la Roma prova così la beffa ai bianconeri puntando così su un profilo davvero importante per rinforzare la zona mediana di Mourinho.

Calciomercato Juventus, Roma forte su Paredes

Per l’argentino si tratterebbe di un gradito ritorno visto che è stata proprio la Roma a credere nelle sue qualità acquistandolo dal Boca Juniors. Visto che non poteva acquistarlo per i posti da extra-comunitario, il club giallorosso aveva pensato così all’acquisto da parte di un club amico come all’epoca il Chievo Verona. Poi Roma, Empoli, ancora Roma per poi volare allo Zenit prima del suo trasferimento al PSG. Ora Leandro Paredes potrebbe pensare anche al suo ritorno nella Capitale italiana.

La Juventus l’ha seguito a lungo cercando di chiuderlo il prima possibile, ma al momento non ci sono novità importanti per Massimiliano Allegri alla ricerca di un centrocampista totale.