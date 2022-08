Il Milan sorride: il centrocampista finanziato dal tesoretto

Il budget del Milan per il centrocampista può subire un surplus dell’ultima ora grazie ad un’imminente cessione che si sta per concretizzare

Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per regalare a Stefano Pioli un centrocampista che prenda idealmente il posto di Kessie. I nomi emersi negli ultimi giorni sono diversi, con il giovane Onana del Bordeaux che sembra ora essere il primo della lista. Il Milan sembra avere a disposizione circa 10 milioni da investire, ma le cose potrebbero cambiare.

‘Sky Sports’ si è infatti sbilanciato nelle ultime ore circa un probabile approdo in Premier League dell’ex rossonero Lucas Paqueta. Il brasiliano si è messo in mostra positivamente al Lione e sembra pronto a volare in Inghilterra per cimentarsi con quello che al momento è il campionato con il livello più alto al mondo.

Sulle sue tracce di sarebbero due club. Il West Ham di Gianluca Scamacca in primis e il solito Newcastle, leggermente più defilato anche per l’offerta di 70 milioni fatta in questi giorni per Isak. Per Paqueta gli Hammers sembrano disposti a sborsare ben 40 milioni di euro. Gli agenti del calciatore sarebbero a Londra per discutere i dettagli dell’affare.

Paqueta verso il West Ham: la percentuale sulla rivendita fa felice il Milan

Il suo trasferimento farebbe felice il Milan grazie alla percentuale sulla rivendita inserita al momento del suo addio alla Serie A. Ai rossoneri spetta il 15% sull’entrata complessiva. Una cifra che permetterebbe di fatto di muoversi con più libertà sul mercato e di investire su un giovane centrocampista da affiancare a Bennacer e Tonali.

Tutti i profili valutati si insinuano su tale esborso e su questo profilo. Spesa tra i 5 e i 10 milioni per un giocatore giovane, con già diverse presenze in prima squadra alle spalle e pronto a fare il salto di qualità. Paquetà, involontariamente, può quindi dare un aiuto al Milan. Vedremo se la sua cessione si concretizzerà a o meno e quanto ciò influirà sulle mosse di Maldini.