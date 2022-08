Klopp insiste, Maldini ora ci pensa: proposto lo scambio a sorpresa

Il tecnico dei Reds continua a guardare in casa Milan per rinforzare il suo centrocampo, che sta perdendo i pezzi: ecco lo scambio sul tavolo

La stagione del Liverpool, iniziata col trionfo in Community Shiled ai danni dei rivali ormai abituali del Manchester City, ha subìto una piccola battuta d’arresto nel primo match ufficiale di Premier League. Il pareggio sul campo del neopromosso Fulham, oltre a lasciare un po’ di amaro in bocca, ha evidenziato come la corazzata rossa sia attualmente carente di risorse nella zona mediana del campo.

Al momento infatti la rosa del Liverpool manca di taluni elementi: alcuni fondamentali, altri meno. Il problema però inizia ad essere di natura strettamente numerica: l’infermieria può annoverare gente come Thiago Alcantara, Naby Keita, Curtis Jones e il lungodegente Alex Oxlade-Chamberlain, che ne avrà per diversi mesi. Ineviatbile dunque che si torni a parlare di intervento sul mercato. Ed altrettanto scontato che gli occhi continuino a cadere sul campionato italiano, già nel mirino della dirigenza inglese da tempo.

Klopp vuole Bennacer: lo scambio può tentare Maldini

Ismael Bennacer è uno dei profili preferiti dal vulcanico tecnico tedesco. Nonostante abbia recentissimamente dichiarato, parlando in generale su un possibile nuovo acquisto, che “Se ci fosse stato il giocatore giusto e un’opportunità l’avremmo fatto, ma non la vedo perché abbiamo già avuto molti colloqui e non sembra che succederà nulla”, l’ex Borussia Dortmund coltiva ancora la speranza che qualcuno possa arrivare. L’offerta per l’algerino del Milan è pronta per essere formalizzata.

Klopp è disposto a mettere sul piatto il cartellino di Joe Gomez pur di convincere Paolo Maldini a cedere il suo playmaker. Nazionale inglese di buona affidabilità, il nativo dei sobborghi di Londra è però chiuso nel suo ruolo da un totem come Van Dijk e da Konaté. Non impossibile che accetti il trasferimento in un club blasonato come il Milan. Più difficile, ma non certo da escludere, che i rossoneri accettino l’offerta. Con Gomez il Milan chiuderebbe a doppia mandata la sua difesa, proteggendo ancor di più il già ottimo Mike Maignan.