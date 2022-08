“Cosa aspetta”: attacco diretto, ora Ronaldo è messo alle strette

Nella già disastrata situazione del Manchester United, tiene banco il caso Cristiano Ronaldo: la leggenda dello United attacca CR7

Uno scenario allucinante. Che forse nemmeno i più pessimisti si sarebbero mai aspetatti. Sono passate appena due giornate di Premier League e già la panchina del neo arrivato Erik ten Hag appare in bilico. Il motivo è semplice: due sconfitte, zero gol fatti, sei subiti e l‘umiliazione di un poker subìto dal piccolo Brentford in appena 35′. Dulcis in fundo – o secondo, qualcuno, vera causa dei problemi dei Red Devils – l’incertezza sul futuro di Cristiano Ronaldo.

L’insofferenza del campione portoghese, che per ora è rimasto a Manchester più per il muro alzato sulla sua cessione dalla dirigenza inglese che altro, è sotto gli occhi di tutti. I contrasti con l’allenatore olandese sono evidenti, così come la sua supposta volontà di cambare aria. Già, supposta e non ufficiale perchè il campione lusitano non ha mai parlato chiaramente nè alla stampa nè agli stessi tifosi della sua squadra. Sebbene sia abbastanza chiara la sua voglia di andar via, nessuna trattativa è mai stata intavolata in via ufficiale. Dal suo profilo Twitter Gary Neville, ex leggenda Red Devils ed ex compagno di CR7, ha tuonato contro il fenomeno lusitano.

Gary Neville all’attacco di Cristiano Ronaldo: “Dica la verità”

“Perché il più grande giocatore di tutti i tempi (secondo me) deve aspettare due settimane per dire la verità ai tifosi del Manchester United? Alzati ora e parla. Il club è in crisi e ha bisogno di leader per essere guidato. È l’unico che può afferrare questa situazione per la collottola!“. Parole e musica che stanno suscitando un grande dibatitto all’interno dell’opinione pubblica inglese.

Dalle parole riportate sul suo profilo si evince che l’ex difensore non ha ancora perso completamente le speranze di vedere Cristiano Ronaldo condottiero in campo. Con la maglia del Manchester United ovviamente. Resta comunque forte il dubbio, nell’animo di Neville e di tanti tifosi del glorioso club britannico, che il portoghese stia tergiversando in attesa di essere liberato dalla dirigenza. Un braccio di ferro che probabilmente va avanti da settimane ma che esplode solo molto parzialmente in superficie…