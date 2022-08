Per la Juventus scatta l’allarme, colpo da sessanta milioni

La Juventus continua a monitorare attentamente le dinamiche di calciomercato: verso l’addio, ma c’è un retroscena allarmante

Tra acquisti e cessioni il club bianconero vorrebbe allestire una rosa competitiva al massimo per Massimiliano Allegri. Dopo l’ottima vittoria contro il Sassuolo, lo stesso allenatore livornese vorrebbe avere a disposizione fin da subito altri innesti di assoluto valore.

Verso la cessione ci sarebbe stato il centrocampista francese, Adrien Rabiot, ma la trattativa con il Manchester United si è bloccata improvvisamente a causa delle sue richieste eccessive insieme alla madre-agente Veronique. Così il bianconero sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la seconda gara di Serie A: ora potrebbe esserci anche a sorpresa la sua permanenza.

Stessa situazione anche per il centrocampista brasiliano, Arthur, che è ormai fuori dal progetto tecnico di Allegri. Il suo ingaggio esoso impedisce così di arrivare a diversi club interessati a lui, come il Valencia: lo stesso Gattuso ha rivelato che non è alla portata degli spagnoli a causa dello stipendio.

Calciomercato Juventus, Casemiro come alternativa

In questo modo il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul centrocampista brasiliano del Real Madrid, Casemiro, arrivando ad offrire anche 60 milioni di euro. L’esperto sudamericano ha trionfato tanto in questi lunghi anni con la maglia dei blancos, ma Carlo Ancelotti punterebbe ancora sulle sue qualità eccelse. In questo modo Rabiot ha fatto saltare l’operazione con i Red Devils, che sembrava ormai in dirittura d’arrivo in vista della prossima stagione.