Mourinho sfida l’Inter: duello per il colpo last minute

Il calciomercato sta per volgere al termine e José Mourinho si inserisce nella corsa a uno degli obiettivi dell’Inter

Buona la prima sia per la Roma che per l’Inter in questo inizio di campionato. I giallorossi hanno conquistato i tre punti a Salerno, mentre la squadra di Inzaghi l’ha spuntata con un gol last minute a Lecce. Nel frattempo il calciomercato è ancora aperto ed entrambe devono completare la rosa con qualche innesto in più.

Per entrare nello specifico, sia l’Inter che la Roma sarebbero alla ricerca di un difensore centrale per completare la retroguardia. Così José Mourinho potrebbe sfidare proprio l’Inter per un’occasione in difesa.

Duello Inter-Roma per Akanji: Mourinho sfida i nerazzurri

Il calciomercato è alle battute finali e si accelera per mettere a segno gli ultimi colpi. Da tempo l’Inter continua a monitorare la situazione legata al futuro di Manuel Akanji, difensore in rottura con il Borussia Dortmund e con contratto in scadenza nel 2023.

L’occasione dalla Germania però sembrerebbe non volersela far scappare nemmeno la Roma. Il centrale difensivo svizzero sarebbe infatti entrato nel mirino anche della Roma per completare la rosa. Dunque sfida tra Inter e Roma per il difensore del Dortmund, con i nerazzurri ancora avanti. Il mercato però sta per chiudersi quindi a breve arriverà la decisione definitiva.