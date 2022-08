Rottura Ronaldo-United, la situazione peggiora: il gesto del portoghese

La rottura tra il Manchester United e la Juventus si fa sempre più profonda: il gesto del portoghese peggiora la situazione

Un anno dopo l’addio improvviso alla Juventus, Cristiano Ronaldo si ritrova nuovamente a voler fare le valigie per lasciare il Manchester United. Quello che doveva essere un trionfante ritorno per il portoghese si sta trasformando in un incubo. Lo scorso anno per CR7 è stato ottimo a livello personale, ma i Red Devils hanno chiuso solo al sesto posto.

L’inizio della nuova stagione non è stato poi incoraggiante, con le due sconfitte nelle prime due giornate contro Brighton e Brentford. Dunque Cristiano Ronaldo sembrerebbe sempre più intenzionato a lasciare Old Trafford il prima possibile. L’ultimo gesto poi rende ancora più profonda la spaccatura con la società.

Cristiano Ronaldo vuole lasciare lo United: non mangia più nemmeno coi compagni

Cristiano Ronaldo spinge per lasciare il Manchester United. Il suo atteggiamento in campo non è stato dei migliori nei primi due match di Premier League, ma a quanto pare il comportamento del portoghese non sarebbe dei migliori anche fuori dal campo.

Infatti secondo quanto riportato dal ‘The Athletic’, la rottura con lo United sarebbe tale da non sedersi a tavola a mangiare con i compagni. Dunque tutto ormai sembrerebbe portare alla rottura definitiva. Vedremo quale sarà il futuro di CR7.