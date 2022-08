Si chiude in settimana: via dalla Juventus, resta in Serie A

La Juventus continua a lavorare tra acquisti e cessioni da urlo: in settimana può partire, Allegri chiede rinforzi

Novità importanti in casa bianconera: Massimiliano Allegri si aspetta nuovi innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione. Il debutto arriverà contro il Sassuolo con una formazione che sarà rimaneggiata tra infortuni e squalificati. Inoltre, in diversi potrebbero dire addio in settimana.

La Juventus vuole dimenticare in fretta le delusioni degli ultimi anni: il club bianconero è sempre molto attivo tra acquisti e cessioni da urlo. In settimana potrebbe dire addio anche Nicolò Rovella, promesso sposo al Monza, che ha allestito una rosa adeguata per raggiungere la salvezza il prima possibile. Adriano Galliani starebbe pensando al prestito secco per un giovane centrocampista di prospettiva, che si è messo in luce anche durante il pre-campionato dei bianconeri offrendo buone prestazioni.

Calciomercato Juventus, Rovella verso l’addio: ora i colpi

La Juventus starebbe così pensando a diversi colpi tra centrocampo ed attacco: dopo l’addio di Rovella, in entrata ci sarebbe sempre viva la pista che porta a Leandro Paredes. Il centrocampista argentino ormai non è un titolarissimo della formazione francese: a breve potrebbe arrivare l’assalto decisivo per il suo arrivo a Torino. Stroppa, invece, non vede l’ora di abbracciare l’ex Genoa dopo gli arrivi di Sensi e Pessina a centrocampo. Novità importanti per la Juventus che vuole essere sempre più competitiva in vista della prossima stagione dimenticando le ultime annate deludenti.