Rivoluzione Barcellona, cambia tutto: la Juve esulta

Il Barcellona sta continuando la propria rivoluzione ed è pronta a stabilire il futuro di tre giocatori: la Juventus può esultare

Non inizia bene la nuova stagione per il Barcellona. La squadra catalana infatti è stata fermata sullo 0-0 dal Rayo Vallecano. Il nuovo attacco guidato da Lewandowski non ha sfondato il muro difensivo avversario, indizio che c’è ancora da migliorare nei blaugrana.

Nel frattempo Xavi avrebbe deciso il futuro di tre giocatori al centro del calciomercato estivo. Uno rimarrà, mentre gli altri due verranno sacrificati. Chi può esultare è la Juventus che vede sempre più vicino il colpo in attacco.

Il Barcellona ha deciso, De Jong rimane: Depay e Aubameyang possono partire

Tre nodi da sciogliere in casa Barcellona in questi ultimi giorni di calciomercato. Il futuro di Aubameyang, De Jong e Depay infatti è in bilico. Secondo ‘Sport’ Xavi vorrebbe trattenere De Jong e Aubameyang, mentre Depay potrebbe essere sacrificato, con la Juventus pronta ad approfittarne.

Un altro scenario invece potrebbe vedere la partenza di due su tre giocatori. Secondo ‘Catalunya Radio’ infatti qualora dovesse arrivare Bernardo Silva il Barcellona potrebbe far partire sia Aubameyang che Depay, tenendo sempre De Jong. A esultare in entrambi i casi potrebbe essere la Juventus con l’arrivo di Depay.