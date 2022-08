Milan-Psg, affare in vista: richiesta choc dei francesi

Il Paris Saint Germain sempre alla ricerca di un esterno offensivo di livello, offerto un difensore al Milan

Il Paris Saint-Germain è alla ricerca di un attaccante esterno di livello mondiale e nei giorni scorsi ha iniziato i contatti con il Manchester United per Marcus Rashford; ma il grande obiettivo del tecnico Christophe Galtier è Rafael Leao, protagonista indiscusso dello scudetto del Milan nella stagione appena trascorsa.

Il fuoriclasse portoghese è stato già allenato dal neo-tecnico dei parigini nella sua esperienza al Lille. La trattativa rimane comunque finanziariamente ostica, anche perché i rossoneri non vogliono rinunciare al giocatore probabilmente più forte della propria rosa; la cifra comunque monstre di 70 milioni di euro potrebbero non bastare per convincere la coppia Maldini-Massara.

Calciomercato Milan, il Paris Saint Germain mette sul piatto Diallo per Leao

Così i transalpini potrebbero inserire nell’offerta anche il difensore franco-senegalese Abdou Diallo, che non partirà sicuramente con i galloni da titolare nello schieramento di Galtier.

Difatti per la terza volta in tre occasioni ufficiali il centrale difensivo franco-senegalese si è accomodato in panchina. I rossoneri potrebbero anche tentare di prenderlo in prestito secco, indipendentemente dalla difficile operazione Leao.

Giacomo Indiveri