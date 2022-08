Esonero immediato: due sconfitte fatali

Due sconfitte nelle prime due giornate di campionato mettono già il tecnico sulla graticola: esonero immediato

In casa Manchester United una nuova rivoluzione è stata messa in atto, ma dalla scorsa stagione sembrerebbe non essere cambiato molto in quanto a risultati. Infatti lo scorso anno i ‘Red Devils’ hanno chiuso al sesto posto qualificandosi solo per l’Europa League e deludendo le aspettative dei tifosi.

Il cambio in panchina con l’arrivo di Ten Hag al posto di Rangnick sembrerebbe non aver risolto la difficile situazione nel club. Entrambe le partite in questo inizio di stagione hanno portato a due sconfitte, l’ultima ieri per 4-0 contro il Brentford. Così i ‘Red Devils’ potrebbero procedere subito al gesto estremo.

Ten Hag subito esonerato: i bookmakers danno la sentenza

Prime due partite indimenticabili per Ten Hag sulla panchina del Manchester United, anche se non in senso positivo. Infatti dopo aver perso contro il Brighton, i ‘Red Devils’ hanno incassato quattro gol dal Brentford.

Così, secondo quanto riportato da ‘The Sun’, le quote sull’esonero di Ten Hag sarebbero crollate, facendolo diventare il terzo allenatore con più probabilità di essere esonerato della Premier League. Così dopo poche settimane la panchina dello United traballa già molto.