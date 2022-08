L’addio è già deciso: il Milan sfida la Premier

Svolta nella possibile trattativa per un obiettivo di vecchia data del Milan: il giocatore è ormai fuori dal progetto del club

Si avvicina la deadline della finestra estiva di scambi e, come da tradizione, proprio gli ultimi giorni di contrattazione potrebbero regalare dei grandi colpi. Affari per i quali i vari club hanno magari lavorato, più o meno sotterraneamente, per mesi. E che potrebbero essere chiusi a ridosso della scadenza delle finestra di mercato. Il Milan potrebbe ergersi a protagonista con un prestigioso arrivo dal club più titolato della storia del calcio.

Orami non è un mistero che il club di Via Aldo Rossi abbia messo i propri occhi su Marco Asensio, il talento del Real Madrid che proprio non riesce a trovare spazio nelle rotazioni di Carlo Ancelotti. Il nativo di Palma de Mallorca rischia seriamente di fare la fine di Gareth Bale, un altro che, soprattutto nell’ultimo anno, viveva da separato in casa nel club spagnolo. Il contratto in scadenza a giugno 2023 non è ancora stato rinnovato: le ultime indscrezioni in merito ci regalano anche un gustoso retroscena che potrebbe favorire le mire d’acquisto di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Asensio via dal Real Madrid: il Milan sfida un club di Premier

‘El Chiringuito TV‘, nota emittente spagnola esperta di trattative di mercato, ha esposto la situazione. Il giocatore si vede ormai fuori dal Real Madrid che, nonostante la richiesta avanzata da Carlo Ancelotti di proporre un prolungamento di contratto al mancino, non intende proseguire il rapporto col calciatore. Addirittura indiscrezioni degl ultimi giorni riferiscono di una supposta imposizione, da parte dei vertici della società, avanzata al tecnico per non schierare più in campo l’esterno offensivo. Questo per ‘costringere’ in qualche modo il calciatore ad accettare le proposte di trasferimento che il Real Madrid ha già ricevuto per il suo tesserato.

Asensio avrebbe compreso che la sua avventura nel club merengue può ritenersi conclusa qui. Sebbene il calciatore non abbia mostrato, finora, alcun interesse a trasferirsi altrove, deve prendere atto della situazione. L’idea di arrvare a scadenza a giugno 2023 non attrae più di tanto il calciatore, che vuole giocare. Il Milan è pronto a sferrare l’attacco decisivo. ‘El Chringuito’ riferisce dell’interesse di un non meglio specificato club di Premier League pronto a dare battaglia per l’acquisto del campione d’Europa. Paolo Maldini è pronto a regalare a Pioli il giocatore che manca sul fronte offensivo.