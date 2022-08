“Raspadori ostaggio del Sassuolo”: l’ultima richiesta fa imbufalire il Napoli

Giacomo Raspadori è ancora un giocatore del Sassuolo: l’attaccante emiliano è voglioso di andare al Napoli, la situazione

Da ormai tante settimane tiene banco il caso Raspadori: l’attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana vorrebbe vestire la maglia azzurra, ma il club emiliano non lo lascia ancora partire. La richiesta è abbastanza alta e così la stessa società partenopea è ormai imbufalita.

Il Napoli aspetterà ancora cercando così di rinforzare l’attacco di Luciano Spalletti. Lo stesso allenatore toscano si aspetta diversi colpi tra centrocampo ed attacco per incrementare il tasso tecnico della rosa a sua disposizione.

Come svelato dal giornalista Paolo Bargiggia su Twitter, il club partenopeo è ormai imbufalito per le richieste eccessive da parte del Sassuolo: “Ultima offerta del

Napoli per Raspadori, bonus compresi, 32.5 mln; 37 mln la richiesta del Sassuolo: una forzatura sulla pelle di un giocatore che vuole partire e che, per ora resta ostaggio di un club che non ha bisogno di soldi…”.

La volontà dell’attaccante della Nazionale italiana è quella di vestire la maglia del Napoli per i prossimi anni. Il suo sogno è quello di giocare anche in Champions League, ma per il momento la trattativa non si sblocca.

Calciomercato Napoli, Raspadori vuole soltanto l’azzurro

I prossimi giorni saranno decisivi con il Napoli che vuole così ufficializzare il doppio colpo in attacco: anche Simeone non è ancora un giocatore azzurro, ma si trova nella città campana ormai da diversi giorni. La situazione potrebbe sbloccarsi a breve, ma la società partenopea non intende aspettare a lungo per Raspadori. Le richieste del Sassuolo restano così eccessive: bisognerà trovare un compromesso in tempi brevi per accontentare tutte le parti coinvolte.