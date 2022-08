La Juventus fiuta l’affare: ‘assist’ di Ancelotti

Ancelotti serve un assist alla Juventus che fiuta l’affare last minute dal Real Madrid

La Juventus è ancora una delle grandi protagoniste di questo calciomercato estivo. Nonostante i numerosi innesti, presto potrebbero arrivarne altri due di altissimo livello.

Si tratta di Leandro Paredes e Memphis Depay. Il primo è legato all’uscita di Adrien Rabiot, destinato a vestire la maglia del Manchester United. Il secondo è ormai ad un passo dall’addio al Barcellona. Il mercato dei bianconeri, però, potrebbe avere in serbo anche un asso nella manica, in particolare un terzino sinistro. Si tratta del francese classe ’95 del Real Madrid, Ferland Mendy, possibile sostituto di Alex Sandro per la corsia di sinistra.

Juventus, ‘assist’ di Ancelotti: sondaggio per Mendy

Il Real Madrid non è più convinto a pieno del rendimento di Mendy e Carlo Ancelotti sarebbe disposto a sacrificarlo.L’arrivo di Rudiger permetterebbe a David Alaba di slittare nel ruolo di terzino sinistro, il suo ruolo reale. Ecco perché, come riportato da ‘ElNacional.cat’, i blancos aprirebbero al prestito del terzino francese.

Un’occasione ghiotta per la Juventus che da tempo è a caccia di un terzino sinistro e dopo il trasferimento di Luca Pellegrini in prestito all’Eintracht Francoforte, anche a livello numerico necessita di un rinforzo in quella zona di campo. I bianconeri rimangono vigili e fiutano l’affare Mendy che nell’anno del mondiale non vuole rischiare di rimanere relegato in panchina.