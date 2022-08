Addio Milan: così Maldini piazza il colpo

Il Milan si prepara ad una nuova cessione: in caso di esito positivo, Maldini ha già pronto l’assalto al sostituto

Il calciomercato del Milan ha visto nelle scorse settimane la fiammata che porta il nome di Charles De Ketelaere. Il gioiello ex Club Brugge è destinato ad essere uno dei punti fermi della squadra di Stefano Pioli nell’attuale stagione. Il belga, però, non sarà certamente l’ultima operazione che Massara e Maldini hanno in mente.

Al di là delle possibili entrate, servirà cedere chi non fa più parte delle primissime scelte dell’allenatore emiliano. E sulla porta vi è ormai da diverse settimane Tiemouè Bakayoko, i cui agenti stanno lavorando all’addio al club di via Aldo Rossi.

Bakayoko, futuro inglese: Maldini punta l’erede

Su Bakayoko c’è un interesse vero, vivo, del Nottingham Forest. Il club inglese, tornato in Premier League dopo una stagione da protagonista in Championship, vorrebbe puntare sull’ex Napoli per rinforzare la mediana. Il Milan attende speranzoso, con una serie di nomi per la sostituzione del centrocampista francese. La partenza di Bakayoko aprirebbe le porte ad un nuovo colpo.

Da Onyedika del Midtjylland ad Adrien Tameze, protagonista con l’Hellas Verona e che piace alla dirigenza campione d’Italia. Occhi anche a Davide Frattesi, pista comunque molto complicata. Restano in scia anche Onana e Sissoko.

L’addio di Bakayoko può dunque aprire ad un nuovo arrivo in quel di Milanello: è tutto nelle mani del Nottingham Forest e dell’entourage del calciatore rossonero.