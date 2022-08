Lecce-Inter, Inzaghi annuncia un nuovo acquisto: “L’Inter lo prenderà”

Alla vigilia di Lecce-Inter, Simone Inzaghi ha spaziato in conferenza stampa tra la partita e il calciomercato, annunciando anche che qualcuno arriverà

Dopo tanta attesa, la Serie A è pronta a ripartire. Domani sera andrà in scena la prima partita dell’Inter, che sfiderà il neopromosso Lecce al Via del mare. Inzaghi in conferenza stampa ha sciolto il dubbio su Brozovic e si è anche lasciato andare su un’importante dichiarazione in ottica calciomercato.

Innanzitutto il tecnico ha confermato che il centrocampista serbo sarà della gara. Smaltito quindi l’affaticamento muscolare che ne aveva messo in dubbio la permanenza. Poi, ecco l’uscita sul sostituto di Ranocchia.

Inzaghi annuncia: “Arriverà qualcuno”

Queste le sue parole in conferenza stampa.

SU BROZOVIC E IL MERCATO: “Brozovic si è allenato regolarmente e domani sarà della partita. Per quanto riguarda il mercato la squadra è quella che ho concordato con società e proprietà. Ci manca un giocatore nel ruolo di centrale e la società sta lavorando su questo. Il mercato è chiuso”.

HANDANOVIC-ONANA: “Conosciamo tutti il valore di Handanovic. Onana è un ragazzo sveglio. È solare e si è integrato molto bene all’interno dello spogliatoio. Già quest’anno avrà le sue opportunità”.

LE SCELTE: “A parte il ruolo di centrale difensivo dove ho solo de Vrij, negli altri ruoli ho delle coppie e tutti mi stanno mettendo in difficoltà per la formazione”.

CALCIOMERCATO IN DIFESA: “La squadra deve rimanere questa. Il problema è l’elemento che manca dopo l’uscita di Ranocchia. Il sostituto arriverà, però abbiamo visto l’anno scorso quando è mancato de Vrij che tante volte in quel ruolo è stato impiegato Skriniar molto bene. D’Ambrosio l’ha fatto. Lui e Darmian sono due giocatori che penso siano la fortuna per ogni allenatore. Oggi se non dovesse esserci de Vrij probabilmente giocherebbe Skriniar al centro”.