Juventus-de Ligt, è caos: cosa sta succedendo

La figura di Matthijs de Ligt continua a far discutere i tifosi bianconeri: stavolta lo spunto per la polemica arriva da un post della Juve

Dopo una clamorosa ridda di voci sul suo futuro – con tutti i top club europei che si sono dati battaglia per accaparrarselo – alla fine Matthijs de Ligt ha scelto il Bayern Monaco, ponendo così fine alla sua controversa esperienza in bianconero. Il giocatore, che si era presentato alle visite mediche alla Continassa il giorno del raduno, aveva anche incassato l’affetto dei tifosi juventini, che gli chiedevano di restare. Sembra passato un secolo da quelle dimostrazioni di stima: basta aprire l’account Twitter della Juventus per capirlo.

Appena sbarcato in Baviera, il difensore olandese ha iniziato a lanciare qualche frecciata all’indirizzo della sua ex squadra. Sui metodi di allenamento, sulla modalità di difendere, e persino sul rapporto, in campo, con alcuni compagni. Ripreso pubblicamente da Capitan Bonucci, la sua figura ha esaurito il credito nei confronti degli affezionati juventini. Che nella giornata di oggi, dopo aver visto che la Juve ha fatto gli auguri al giocatore per il suo 23esimo compleanno, sono letteralmente sbottati. Sia contro il difensore che contro la loro società, rea di esser stata fin troppo riconoscente verso un calciatore che ha mancato di rispetto alla maglia indossata per tre anni.

La Juve fa gli auguri a de Ligt: scoppia il caos su Twitter

Di seguito alcuni dei commenti riportati su Twitter dai tifosi bianconeri dopo aver preso visione del post di auguri della società bianconera in occasione del 23esimo compleanno di Matthijs de Ligt.

